Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 4. bölümü izleyicisi ile buluştu. Diziyi izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 4. bölüm izle Star TV - Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu edinen Ömer dizisi, 4. bölümüyle 30 Ocak Pazartesi günü ekranlara geliyor. Sevilen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 4. bölüm izle Star TV - Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik. İşte Ömer dizisi son bölümü...

ÖMER 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÖMER 4. BÖLÜM KONUSU

Büyük umutlarla Gamze'ye evlilik teklifi eden Ömer, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğrar.

ÖMER 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Babasının ısrarlarına karşı artık daha fazla dayanamayarak Süreyya ile görüşmeyi kabul eder. Fakat olaylar tahmin ettiğinden de hızlı gelişecektir.

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İhanete uğramanın acısıyla kıvranan Nisa, beş çocuğuyla geçimini sürdürebilmenin bir yolunu aramaktadır. Ailesinden gizli iş aramaya başlar fakat bu sırada çocukların bakımını üstlenen kızı Emine çaresiz kalır.

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Beklenmedik bir anda Gamze'nin Nisa'nın çocuklarına yardım eli uzatması, Gamze ve Ömer'in her şeye rağmen yeniden yakınlaşmalarına neden olur.

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Kalbine söz geçirmeye çalışan Gamze, Ömer'in hayatındaki ani gelişmelerle kendini dayanılmaz bir ızdırabın içinde bulur.

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Hayallerinin çok uzağında bir yola sürüklenen Ömer ise son umut ışığını Gamze'nin gözlerinde arayacaktır.

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