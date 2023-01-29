Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - 29 Ocak Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı kim oldu?

Survivor 2023 yılında yeni sezona damga vururken bu sene hem beden hem de zihin gücünün ön planda olduğu yarışmalar vatandaşlar tarafından da çok sevildi. İlgiyle takip edilen ve ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor'un 29 Ocak'ta yayınlanacak bölümün fragmanını görenler dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2023- 12:30