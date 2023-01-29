SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Her sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen, televizyon dünyasının en sevilen programı Survivor'da heyecan dorukta. 29 Ocak'ta yayınlanacak bölümün fragmanını izleyenler merakla dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını araştırıyor. İşte detaylar...
29 OCAK PAZAR SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
29 Ocak Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.
29 OCAK PAZAR SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Ünlüler takımında yapılan ada oylamasının ardından eleme adayları henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.