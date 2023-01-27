ATEŞ KUŞLARI 3. BÖLÜM FULL İZLE

Başrollerinde İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı atv ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları, son bölümüyle 27 Ocak Cuma günü ekrana geldi. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da tüm dikkatleri üzerinde toplayan Ateş Kuşları hakkında arama motorlarında Ataş Kuşları 3. bölüm full izle - Ateş Kuşları ilk bölüm izle - atv Ateş Kuşları izle full HD sorgulamaları yapıyor. İşte Ateş Kuşları 3. bölüm detayları...

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 3. bölümüyle ekranlara geldi. Soakklarda yaşama tutunmaya çalışan bir grup çocuğu konu edinen ve acı dolu hikayeleriyle birbirlerine bağlılıklarından hiçbir koşulda ödün vermeyen çocukların hikayesi izleyenleri ekran başına kilitlerken arama motorlarında Ateş Kuşları 3. bölüm full izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, atv Ateş Kuşları yeni bölüm izle full HD sorgulamaları yapılıyor. İşte Ateş Kuşları yeni bölüm detayları...

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ATEŞ KUŞLARI 3. BÖLÜM KONUSU

Yuvaları kül olan Ateş Kuşları, evsiz barksız kalır ve başladıkları noktaya yani sokaklara geri dönerler. Ali bu sefer de ailesini sokaklardan kurtarabilecek midir?

Geçmişte ise Köksüzler, İstanbul'un tepesine kurdukları ilk yuvalarında aile olmaya ve hayatta kalmaya çalışırlar.

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Zıpkın, Gülayşe'nin bu çektiklerine dayanamaz ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için Mercan'ı Eyüboğlu köşküne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu bulur. Bu yol onları amaçlarına ulaştırabilecek midir?

Diğer yandan Gülayşe çöpte bulunduktan sonraki ilk yuvası olan sokağa tekrar dönmenin şaşkınlığını yaşamakta ve Barbaros'tan sonsuza kadar ayrıldığını sanmaktadır.

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Oysa Barbaros, Gülayşe'yi babasına götürebilmek için peşlerine düşmüştür. Gülayşe farkında olmasa da Barbaros her an onu izlemektedir.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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