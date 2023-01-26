Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin paylaştığı TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak, 2. bölümüyle 26 Ocak Perşembe günü ekrana geliyor. Fragmanlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Al Sancak timinin konu edindiği dizi hakkında arama motorlarında Al Sancak 2. bölüm izle, Al sancak son bölüm izle, TRT 1 Al Sancak yeni bölüm full izle sorgulamaları yapılıyor. İşte Al Sancak 2. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 1. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 2. bölümüyle ekrana geliyor. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının ilk bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 2. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 2. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 2. BÖLÜM KONUSU

Pençe Timi Komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı, evinin garajında operasyonda öldüğünü sandığı Nadia ile karşılaşmıştır. Nadia, Ali'nin şehit düşen arkadaşı Attila'nın katillerine ulaşmayı vaat ederek; bağlı olduğu ahtapotu yok etmek için Türk Devleti'ne çalışmayı teklif eder.

Ali Yüzbaşı, Nadia'nın teklifini kabul edecek midir?

Öte yandan Türkiye büyük bir terör tehdidiyle karşı karşıyadır. Mithat'ın başını çektiği ahtapot büyük ve kanlı bir eylemi gerçekleştirmenin arifesindedir. Kimyasal başlıklı füzeyle Türk Akımı Boru Hattı'nı imha ederek ülkede ve dünyada büyük bir kaos çıkarmayı planlamaktadırlar.

AL SANCAK 2. BÖLÜM İZLE

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Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi, ada baskınında elde ettikleri belgelerle bu terör eyleminin bilgisine ulaşacak ve ahtapota engel olmak için harekete geçeceklerdir. Operasyonda ağır yaralanan Süleyman'ın akıbeti ne olacaktır?

Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi ahtapotun en önemli isimlerinden birini ele geçirmeyi başaracaktır. Bu kişi kim olacaktır?

AL SANCAK 2. BÖLÜM İZLE

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Tüm bunların yanı sıra devam etmekte olan füze tehdidini bertaraf etmek için Ali Yüzbaşı, Nadia'yla birlikte füzeyi aramak zorunda kalacaktır. Düştükleri tehlikelerden sıyrılabilecekler midir? Ali Yüzbaşı, Nadia'nın da desteğiyle füzeyi bulup adım adım yaklaşmakta olan faciayı önleyebilecek midir?