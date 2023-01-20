Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusu ile izleyicinin büyük beğenisini toplamayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin 13. bölümü nefesleri kesti. Kızılcık Şerbeti dizisi için arama motorlarında Kızılcık Şerbeti 13. bölüm full izle, Show TV Kızılcık Şerbeti izle, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kızılcık Şerbeti dizisinin 13. bölümü...

Kızılcık Şerbeti dizisi 13. bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 13. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 13. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 13. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti 13. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kızılcık Şerbeti 13. yeni bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 13. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...



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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 13. BÖLÜM KONUSU

Doğa'nın, Fatih'i terk ederek annesinin yanına dönmesi her iki ailede de büyük çalkantılara neden olacaktır. Pembe ve Abdullah bu terk edişi önceleri geçici olarak düşünüp çok dert etmeseler de zaman geçip bir barışma olmayınca duruma el atmak gereği duyarlar. Ancak onların çabaları da pek etkili olmayacaktır. Doğa üzgün ama kararlıdır.

Alev'in kaza geçiren çocuğun kardeşlerini sünnet ettirmesi olayına dahil olan Abdullah yine farkını ortaya koyacak, yaklaşımı Alev'i her zamanki gibi etkileyecektir.

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Nursema ve Umut arasındaki yanlış anlaşmadan kaynaklanan sorunlar Alev'in yardımıyla çözülecektir.

Nilay ve Mustafa'nın tekne almak için giriştiği olayları duyan Abdullah çok sinirlenecek, baba oğul arası hiç olmadığı kadar açılacak, Mustafa hayatında ilk kez babasına tavır alacaktır.

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Kıvılcım'ın kendinden iyice uzaklaştığını gören Ömer onunla bir araya gelmenin yolunu bulacak ve Kıvılcım'a hayatının sırrını söyleyecektir.

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