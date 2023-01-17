ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 35. bölüm izle - Üç Kız Kardeş (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE) Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, 35. bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümü merakla bekleyen seyirciler, arama motorlarında, Üç Kız Kardeş 35. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle, Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça full iizle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 17 Ocak Salı günü yayınlanacak 35. bölüm bilgileri...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonunda da izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 17 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 35. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜM KONUSU

Türkan, Rüçhan'ın Sevilay'ın konumunu bile bile ortaklığa göz yummasını affedemez. Sevilay konusunda Somer'e rağmen daha kararlı durur. Rüçhan ise Türkan'ı ortaklık konusunda bir tercih yapmaya zorlar.

Mine, Somer ve Rüçhan'la ilişkisini Kiraz üzerinden iyileştirmeye çalışır. Yeni aldırdığı evle Korman Ailesi'ne daha yakın olacaktır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Türkan'ın tedavisinin sonuç vermeye başlaması, yeniden anne olması yönünde Somer ve Türkan için bir umut ışığı olur. Rüçhan ve Sevilay ilk defa yüzleşirler. Nesrin ve Sadık, Dönüş'ün donör olmasını engellemeye kararlıdır.

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Bu konuyla ilgili Fatih'in doktoruyla görüşmeye karar verirler. Fatih'in kızı ise Almanya'dan Türkiye'ye çoktan yola çıkmıştır. Türkan, Somer'e Sevilay'ın Mustafa'nın annesi olduğunu söylemek zorundadır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Aldıkları yeni sipariş, Türkan'ı zor bir kararın eşiğine getirir. Özer ve Mustafa arasında buzlar erimişken, Özer oğlu Mustafa'yı kazanmak için büyük bir girişimde bulunur. Rüçhan, Türkan'ı, Sevilay konusunda kontrol edemeyeceğini anlayınca farklı yollardan canını yakmaya girişir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE