Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisi, 10. bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitledi. 15 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümü için heyecanla bekleyen izleyiciler, sevilen dizide bu hafta neler olduğunu merak ediyor. İşte Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler'in 10. ve son bölüm bilgileri...

Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisi, 10. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 15 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümü için heyecanla takip eden izleyiciler, sevilen dizide bu hafta neler olduğunu merak ediyor. İşte Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler'in 10. ve son bölüm bilgileri...

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GÜZEL GÜNLER 10. BÖLÜM ÖZETİ

Altan ve Atakan'ı usulünce evlendirmeye çalışan Kıymet, iyilik yapmak isterken Altan'ın başını büyük bir derde sokar.

Selma kardeşini kaybetmemek için bütün kapıları zorlar.

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Leylim'in tiyatro gösterisinde bir araya gelen aile, velayet davasının seyrini tersine çevirmeye çalışacak.

Feyyaz ve Aleyna'nın gittikçe yakınlaşmaya başlaması Füsun'u hesapta olmayan yeni birine yönlendirecektir.

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GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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