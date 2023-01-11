Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek bir hayat hikayesinden derlenen romanının senaryoya dökülmesiyle çekimlerine başlanan Çöp Adam, yayınlanan son bölümüyle herkesi ekran başına kilitledi. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerde yer aldığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Çöp Adam son bölüm izle | Star Tv Çöp Adam yeni bölüm izle - 11 Ocak Çarşamba Çöp Adam 7. bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanan Çöp Adam dizisi, 7. yeni bölümüyle ekrana geliyor. Konusuyla olduğu kadar Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başarılı persormansıyla da izleyicilerin beğenisini kazanan Çöp Adam dizisinin 11 Ocak Çarşamba günü ekrana gelen 7. ve yeni bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 7. BÖLÜM KONUSU

Peri'nin yalıya gelişi evde bomba etkisi yaratır. Bir anda ortalık yangın yerine dönerken Berrin, Tamer'le ilgili şüphelerinde haklı olduğunu en acı şekilde öğrenir.

Peri'nin korunmaya ihtiyacı olduğunu bilen Tamer iyice köşeye sıkışır, ailesinin paramparça oluşunu eli kolu bağlı izlemek durumunda kalır.

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Tüm gerçekler gün yüzüne çıkınca dönüşü olmayan kararlar alan Berrin'i durduran ve yönlendiren yine Ahu olur. Ahu'nun öfkeyle attığı adımlar, herkesi bir adım daha sona yaklaştırır.

Tamer için her şey kontrolden çıkmışken, hayatının en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalır.

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ÇÖP ADAM OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray

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