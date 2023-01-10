TRT 1 ekranlarından yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi, 10. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Merakla beklenen 10. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 10 Ocak Salı günü yayınlanan yeni bölüm için Yürek Çıkmazı 10. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Yürek Çıkmazı 10. bölümü izle...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. Yürek Çıkmazı'nın 10 Ocak Salı günü ekranlara gelen 10. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yürek Çıkmazı son bölüm bilgileri...

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YÜREK ÇIKMAZI 10. BÖLÜM KONUSU

Feride'nin ani rahatsızlığı, yemeni konusunu açıklığa kavuşturmak isteyen Zeynep'in elini kolunu bağlar. En azından düşük tehlikesi geçinceye kadar, Kıvanç'a ve Feride'ye yaptığı baskıyı ertelemek zorunda kalır.

Öte yandan Birsen'i eve almayı kafasına koyan Yılmaz, Yusuf'un aklını çelmeye devam eder. Ahlak ve namustan bahsederken laf arasında İlker'in adını geçirir.

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Eve gelen Yusuf, ablasının kuaförü eve çağırdığını öğrenince Seray'ın üzerine yürür. O güne kadar Yusuf'u hiç öyle görmemiş olan Birsen endişelense de gelmekte olan tehlikenin büyüklüğünü hayal bile edemez.

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Kıvanç'tan beklemedikleri bir davet alan Halil ve Birsen, Feride'nin yanına giderler. O gece üç kardeş için hem bir hesaplaşma gecesi hem de barışmak için yeni bir fırsat olacaktır.

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Yılmaz'ın ani gelişi tüm planları alt üst eder. Üç kardeşin yolları yeniden ayrılır. Tutunacak hiçbir dalı kalmayan Halil için artık sığınacak tek yer Cennet'tir.

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl,

Alp Navruz,

İrem Helvacıoğlu,

Cemal Toktaş,

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan,

Timur Ölkebaş,

Mesut Akusta,

Eylül Ersöz,

Bihter Dinçel,

Erhan Alpay,

Güler Ökten,

Alp Akar,

Aydan Şener,

Dilara Aksüyek.

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