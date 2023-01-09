Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin ilk bölümünü izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 1. bölüm izle Star TV - Ömer ilk bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.

Camii hocasının oğlu müezzin Ömer'in kendisinden yaşça büyük ve çocuklu bir kadına aşık olmasıyla hayatı altüst olur. Bu imkansız aşka kimler karşı çıkacak, kimler Gamze ile Ömer'e sahip çıkacaktır? İlk fragmanıyla bile milyonlarca seyircinin gönlünü kazanan Ömer'in ilk bölümü 9 Ocak PAzartesi günü ekrana geliyor. İşte Ömer dizisi 1. bölüm bilgileri...

ÖMER 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER 1. BÖLÜM KONUSU

Ömer Ademoğlu, babası Reşat'ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler.

Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır.

ÖMER 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer...

ÖMER 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür.

Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...

ÖMER 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN