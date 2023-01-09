MASTERCHEF SON FİNALİST KİM OLDU? 9 Ocak MasterChef son finalist belli oldu! MasterChef ceketi kim aldı?

Ekranların popüler yarışması MasterChef'te heyecan sürüyor. MasterChef'in 9 Ocak'ta yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar birbirleriyle zorlu mücadeleye girerek finale çıkmak için yoğun çaba harcadı. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef son finalist kim oldu? 9 Ocak MasterChef son finalist belli oldu! Masterchef ceketi kim aldı?" gibi sorular aratılıyor. İşte MasterChef'te son finalist...

MasterChef 2022 yarışmasında son finalist belli oldu. 2 yarışmacı arasında geçen yarışmanın sonucunda 1 isim son finalist oldu. Peki son finalist kim oldu?

Takım oyunlarının sona ermesinden itibaren bireysel oyunlara geçilen MasterChef'te Ayaz ve Metin finalist olmak için kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF SON FİNALİST KİM OLDU?

2 isim arasında geçen zorlu mücadelenin ardından şeflerden en yüksek puanı alan Metin, MasterChef'in son finalisti oldu.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

MasterChef Metin, ana kadro için üçüncü turda mücadele ederek finale yükselen ilk isim oldu. MasterChef Türkiye 2022'nin iddialı isimlerinden olan ilk yarışmacı Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, 2019 Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Metin Yavuz, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır. Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor.