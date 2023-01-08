Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisi, 9. bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 8 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümü için heyecanla bekleyen izleyiciler, sevilen dizide bu hafta neler olduğunu merak ediyor. İşte Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler'in 9. ve son bölüm bilgileri...

Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisi, 9. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. 8 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümü için heyecanla takip eden izleyiciler, sevilen dizide bu hafta neler olduğunu merak ediyor. İşte Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler'in 9. ve son bölüm bilgileri...

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GÜZEL GÜNLER 9. BÖLÜM ÖZETİ

Altan ve Atakan evlilik kararı vermiş, iş kararı aileye açıklamaya kalmıştır.

Ama ailenin gün boyu yaşadıkları yüzünden çift bu kararı en olmadık yer ve zamanda söylemek zorunda kalır.

GÜZEL GÜNLER 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Mihran ve Alya arasında ipler gerilirken, Atakan'ın düğün planlarından habersiz Kıymet, Feyyaz'ı evlendirmeye karar verir.

Selma Leylim'in velayetini kaybetmemek için elinden geleni yapacak ancak Leylim'in başını derde sokması işleri iyice karıştıracaktır.

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GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.