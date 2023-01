Kızılcık Şerbeti dizisinin 11. bölümü ekranlara gelecek. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 11. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 11. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 11. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti 11. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kızılcık Şerbeti 11. yeni bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 11. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...



KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 11. BÖLÜM KONUSU

Kıvılcım ve Ömer'in birlikteliği daha ilk gecenin sabahında, Metehan ve annesinin habersiz bir şekilde eve gelmesiyle büyük bir darbe alacaktır. Doğa ve Fatih ilişkisi ise rayına oturmuş gibidir. Doğa'nın üniversite arkadaşlarıyla rahat çalışması için Fatih onlara şirkette bir oda tahsis eder. Doğa'nın arkadaşı Yeliz'in ev sorununu çözen yine Fatih olacaktır. Tekneyi almayı kafasına koyan Nilay, kocası Mustafa'yı ikna ederek tefeciden para aldırır. Mustafa babasına tekneyi sattığını söylerken hayatında ilk kez ona yalan söylemenin ağırlığı altında eziliyordur. Yardımını kabul etmeyen Alev'in sıkıntılarını bilen Abdullah, elini onun üzerinden hiç çekmeyecek ama bunu ona belli etmeden yapacaktır. Doğa'nın ikiz bebeğe hamile olduğu haberi her iki ailede de mutlu bir heyecan yaratacaktır. Nursema'nın Umut ile bir kafede buluştuğu haberi Pembe'ye ulaştığında, Pembe'nin tepkisi çok sert olacaktır. Ömer'in ısrarlarına dayanamayıp onunla konuşmayı kabul eden Kıvılcım, hayatının şokunu yaşayacaktır.

