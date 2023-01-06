💲1 DOLAR NE KADAR?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 6 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
6 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,7705 (Alış) - 18,7749 (Satış)
EURO: 19,7481 (Alış) - 19,7639 (Satış)
STERLİN: 22,2557 (Alış) - 22,3673 (Satış)
1 DOLAR = 18,77 TL
👉6 Ocak Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.109,48
Gram altın satış: 1.109,68
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.830,00
Çeyrek altın satış: 1.857,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.650,00
Yarım altın satış: 3.714,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.327,00
Tam altın satış: 7.399,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.486,00
Cumhuriyet altını satış: 7.599,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.536,00
Ata altın satış: 7.598,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Ocak Cuma günü saat 12.06 itibarıyla alınmıştır.