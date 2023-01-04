Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek bir hayat hikayesinden derlenen romanının senaryoya dökülmesiyle çekimlerine başlanan Çöp Adam, daha ilk bölümüyle herkesi ekran başına kilitledi. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerde yer aldığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Çöp Adam son bölüm izle | Star Tv Çöp Adam yeni bölüm izle - 4 Ocak Çarşamba Çöp Adam 6. bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. Tüm merak edilenler haberimizde....

Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanan Çöp Adam dizisi, 6. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Konusuyla olduğu kadar Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başarılı persormansıyla da izleyicilerin beğenisini kazanan Çöp Adam dizisinin 4 Ocak Çarşamba günü ekrana gelecek 6. ve yeni bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM OYUNCULARI:

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray

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ÇÖP ADAM 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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