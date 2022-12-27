MASTERCHEF İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU? 27 Aralık MasterChef ikinci finalist belli oldu! MasterChef ikinci ceketi kim aldı?

Ekranların popüler yarışması MasterChef'te heyecan sürüyor. MasterChef'in 27 Aralık'ta yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar birbirleriyle zorlu mücadeleye girerek ceketin sahibi olmak için yoğun çaba harcadı. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef ikinci finalist kim oldu? 27 Aralık MasterChef ikinci finalist belli oldu! Masterchef ikinci ceketi kim aldı?" gibi sorular aratılıyor. İşte MasterChef'te ikinci finalist...

MasterChef 2022 yarışmasında ikinci finalist belli oldu. 4 yarışmacı arasında geçen yarışmanın sonucunda 1 isim ikinci ceketi giydi ve finalist oldu. Peki ikinci ceketi kim giydi?

Takım oyunlarının sona ermesinden itibaren bireysel oyunlara geçilen MasterChef'te Burak, Kıvanç, Ayaz ve Görkem ikinci ceketi kazanmak için kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?

4 isim arasında geçen zorlu mücadelenin ardından şeflerden en yüksek puanı alan Ayaz, ikinci ceketi kazandı ve MasterChef'in ikinci finalisti oldu.

MASTERCHEF AYAZ GEÇER KİMDİR?

Ayaz Abdurrahman Geçer 23 yaşında ve aslen Siirtli'dir. Şırnak Silopi doğumlu olan Ayaz Abdurrahman Geçer 13 yaşından beri Ankara'da yaşamaktadır. Ankara'da bir restoranda çalışan Ayaz Abdurrahman Geçer Masterchef ilk turunda 3 evet alarak bir üst tura yükselmişti.