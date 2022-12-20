Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 20 Aralık Salı günü ekranlara geliyor. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 12. yeni ve son bölüm bilgilerine haberimizde yer verdik.

Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 20 Aralık Salı günü ekranlara gelecek. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 12. yeni ve son bölüm bilgilerine haberimizde yer verdik.

GECENİN UCUNDA 12. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 12. BÖLÜM KONUSU

Macide, Ahmet'le Nermin'in tuzağına düşmüştür ve elini kana buladığını zannederken, Nermin kendini bu işin içinden sıyırmayı başarmıştır.

Nermin'in suç ortağı Ahmet hastanede ölümle pençeleşirken, diğer suç ortağı Serra ise korkusundan susmakta ve başının bu yüzden derde gireceğinden korkmaktadır.

GECENİN UCUNDA 12. BÖLÜM İZLE

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Kazım, çevrilen bu oyunlardan habersiz Macide'yi düştüğü belanın içinden kurtarmaya çalışmakta, bir çıkış yolu aramaktadır.

Sonunda kendini feda etmekten başka çare bulamayan Kazım, aşkı için siper olmaya hazırlanırken Nermin'in hiç beklenmedik hatası bütün dengeleri değiştirecek, taşları yerinden oynatacaktır.

GECENİN UCUNDA 12. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 12. BÖLÜM İZLE

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