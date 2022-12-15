MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 15 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2022- 00:19