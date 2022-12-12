TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 37. bölümüyle ekranlara çıkıyor. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 37. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşandı? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 37. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 37. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 12 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığı merakla beklenirken dizinin yeni bölümünü izlemek isteyen diziseverler için tüm detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 37. BÖLÜM KONUSU

Alparslan, Bağdat'tan dönerken Yınal'dan gelen mektupla şok olmuştur: Yınal, Vaspurakan'ın yeni sahibi olduğunu iddia etmektedir! Alparslan, Yınal'ın bu sözlerine inanarak ona Vaspurakan'ı teslim mi edecek, yoksa kaleyi vermemek için karşı mı koyacak?

Yınal, Tuğrul'un buyruğunu yerine getirip Vaspurakan'ı Alparslan'dan nasıl alacak? İşleri zorlaştırarak mı, yoksa sulh içinde mi? Tuğrul'un bu mücadeleye tepkisi ne olacak?

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Seferiye ihtilal ile ilgili gerçeği Alparslan'a söylemek istemektedir, Arslan Yusuf ise bunu kendisine yapamayacağını sert bir dille anlatır.

Seferiye, ihtilalin iç yüzünü anlatıp Arslan Yusuf'u ifşa edecek mi? Bağdat'ta Alparslan'dan büyük darbe yiyen Besasiri bütün öfkesi ve hıncıyla Selçuklu topraklarına girmiştir.

Besasiri, Alparslan'dan hem öcünü alabilmek hem de onu tuzağa çekebilmek için uğraşacak ve Çağrı'nın karşısına dikilerek Çağrı'yı paramparça edecektir.

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Besasiri bu yaptığıyla, istediği gibi Alparslan'ı üstüne çekebilecek mi? Bu durumda Çağrı hayatta mı kalacak, yoksa son nefesini mi verecek?

Yınal'ın Vaspurakan'ı kuşatma altına almasını fırsat bilen Grigor, Selçuklular arasına nifak tohumu ekmeye çalışacak. Yınal'a vereceği mancınıklarla şehrin alevler içerisinde kalmasını sağlayan Grigor, Yınal'ın arasını diğer hanedan üyeleriyle açarak, istediğini alabilecek mi?

Süleyman'ı görmek için kaleye sızan ve bu hengamenin ortasında kalan Flora neler yaşayacak?

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.