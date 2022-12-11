Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı, 47. bölümüyle seyircisi karşısına çıktı. Yargı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yargı 47. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yargı'nın 47. bölümünde neler yaşandı? Yargı'nın 47. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yargı dizisinin 47. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan doruktaydı. Başrollerini Ilgaz Kaya ve Ceylin Erguvan'ın paylaştığı Yargı, 11 Aralık Pazar günü yeni ve 47. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Yargı 47. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 47. yeni bölümü...

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YARGI 47. BÖLÜM KONUSU

Ceylin Parla'nın itirafı ile birlikte kendisini hiçbir suçu olmasa da kaldırabileceğinden çok daha ağır bir yükün altında bulur.

Bir yanda sevdiği adam ve onun keskin adalet inancı, diğer tarafta ise ailesi vardır; vicdanı ve aşkı arasında nefessiz kalmıştır.

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Başta Gül ve Aylin olmak üzere herkes büyük bir panik yaşamaktadır. Şimdi hepsi hem sırlarını ustalıkla saklamayı becermek hem de acil bir eylem planı ortaya koymak zorundadır.

Bu durum Erguvan ailesini tehlikeli yollara sürükleyecektir. Arda'nın davasını çözmeye çalışan Derya savcının Pars ile zedelenen ilişkisi, girdiği çıkmazdan sürpriz bir çıkış yolu bulabilecek midir?

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Yekta yeni kurduğu düzende şimdi bir de oğlu olduğunu iddia eden Ömer karşısında nasıl bir tavır takınacaktır?

Olan biten her şeyin içinde kendisini iyice sıkışmış hisseden Ilgaz, Ceylin'in elinden tutar ve birlikte nefes alabilecekleri farklı ve huzurlu bir yolculuğa çıkmak ister.

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Bu kaçışın anlamı ikisi için de çok farklıdır ve ikisi de sonunda kendilerini neyin beklediğini bilmemektedir.

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