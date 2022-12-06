Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 6 Aralık Salı günü ekranlara geliyor. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 10. yeni ve son bölüm bilgilerine haberimizde yer verdik.

Başar Başaran ile Emre Özdür'ün senaristliğini paylaştığı, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'yu ekranlarda buluşturan, sevilen dizi Gece'nin Ucunda, merakla beklenen son bölümüyle ekranlara geliyor. Star TV'nin sevilen dizisi 10. bölümüyle 6 Aralık Salı akşamı izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Dizinin hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni ve son bölüm izle | Gecenin Ucunda 10. bölüm FULL HD İZLE - Star TV canlı izle konularını araştırırken biz de Gecenin Ucunda 10. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

GECENİN UCUNDA 10. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 10. BÖLÜM KONUSU

Kazım'ın boşanma kararı Macide'nin aklını ve kalbini karıştırır.

Kazım Macide'ye kendini anlatmaya çalışsa da, Macide sorumluluk almak istemez.

GECENİN UCUNDA 10. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ama Macide kalbindeki sorumluluktan kaçamaz ve Kazım'a olan aşkını hem kendine hem de Kazım'a itiraf eder.

Fakat Nini'nin planı Macide'yi rezil etmekle kalmayacak, sokağa bile çıkamaz hale getirecektir.

GECENİN UCUNDA 10. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 10. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN