Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı, 46. ve yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı izleyicileri, dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yargı 46. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yargı'nın 46. bölümünde neler yaşandı? Yargı'nın 46. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yargı dizisinin 46. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

apımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi Yargı, yeni bölümüyle 4 Aralık Pazar günü ekrana geliyor. İzleyiciler, Yargı 46. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 46. bölümü...

YARGI 46. BÖLÜM KONUSU

Ceylin de Ilgaz da, iki ayrı koldan cinayete giden iplerin birer ucunu tutmuşlarsa da; gerçeğe ulaşmaları için önlerinde onları bekleyen çok fazla yalan ve bilinmezlik vardır. İkisi de ailelerinden yana büyük hayal kırıklığına uğrayacaklarından habersizdir.

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Yekta bir yandan Serdar cinayetiyle ilgili ekibi zora düşürecek ne varsa elinden geleni yaparken, bir yandan da başta Haluk olmak üzere onu sıkıştıran herkesle mücadele etmek zorundadır.

Pars ve Derya, Pars'ın hayal ettiğinden çok farklı bir dönüm noktasına gelirler. Merdan ise iki aileyi ne olursa olsun bir arada tutmak için yeni bir plan yapar.

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Olaylar zinciri bir felakete doğru sürüklenirken, kendi içlerinde ve adalet yolunda iyice sıkışan aile için artık bir karar verme zamanıdır.

Ancak verilen bu karar Ilgaz ve Ceylin'de telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır.

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