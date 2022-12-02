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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 6. BÖLÜM KONUSU

Hakkında dava açılmış olduğunu öğrenen Kıvılcım avukatı aracılığıyla karşı dava açmaya hazırlanacak, ancak olaya sürpriz bir şekilde dahil olan Ömer konuyu her iki tarafı da mağdur etmeden çözüm bulmaya çalışacaktır. Ömer ve Kıvılcım çocuklarının arasındaki problemi çözmek için bir takım çözümler üretecek, bu aktiviteler sonucunda kendileri de yakınlaşacaktır.

Kocası Mustafa'yı parlatmak isteyen Nilay'ın aklı yine hinliklere çalışacak, hem emeline ulaşamayacak hem de kayınpederi tarafından azarlanacaktır.

Evde yaşanan ve aralarında sorun olan konuları aşklarının güçleriyle aşan Doğa ve Fatih için her şey yoluna girmişken, Doğa'nın masumane yaptığı bir hareketi Ünal ailesi tarafından yine yanlış anlaşılacak, genç çift yeni bir krizin eşiğine gelecektir.

Pembe'nin, Alev'e yaptığı haksızlığı gidermek için harekete geçen Abdullah, sürpriz bir şekilde kendisini olayın içinde bulacaktır.

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