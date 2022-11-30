📺O Kız yeni bölüm izle | O Kız 11. bölüm İZLE! O Kız dizisi yeni bölüm İZLE - Kanal D O Kız son bölüm izle

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden O Kız 11. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Ekranların sevilen dizisi olan ve daha ilk bölümünden izlenme rekorları kıran dizi için arama motorlarında "O Kız 11. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. İşte O kız dizisinin son bölümüyle ilgili tüm ayrıntılar...

Her hafta izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarının sevilen dizisi O Kız, 30 Kasım Çarşamba günü bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen 11. yeni bölüm için arama motorlarında O Kız 11. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. İşte sevilen dizi O Kız'ın son bölümü...

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O KIZ 11. BÖLÜM KONUSU

Doruk, Sitare ve Ozan arasındaki yasak ilişkiye şahit olduğu için allak bullak olmuş, bambaşka bir hesap içerisine girecektir.

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Zeynep, Doruk'a, Doruk Zeynep'e olan duygularını bastırmaya çalışırken, Ozan da Zeynep'e olan duygularından kaçma çabasında ama bir yandan da egosunun ve kıskançlığın pençesindedir.

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Sitare ise, bir yandan Ardıç'ın yıllar sonra konuşmaya başlaması yüzünden büyük stres altındadır bir yandan da Doruk'un Ozan'la ilişkisine öğrendiğine dair günden güne güçlenen şüphelerin pençesindedir.

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Melek'i yeniden görmek için çırpınıp duran Kadir ise, ilk kez bir tabuyu kırar ve Zeynep'le Melek hakkında konuşur.

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OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher