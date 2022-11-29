MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 Kasım MasterChef eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ilk kez karşı karşıya geldiler. Haftanın ilk eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli oldu. Yarışmacılar ise günün konsepti olarak; Osmanlı padişahi, İngiltere kraliçesi, Çin imparatoru, Fransız imparatoru, Rus çarının en sevdiği yemekleri yaptı.Seyirciler ise merakla dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ve yeni bölümdeki eleme adayını merak ediyorlar. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2022- 02:00