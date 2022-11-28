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Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu Bir Küçük Gün Işığı dizisi, ilk bölümünden itibaren seyircilerin ilgisini kazandı. Her Pazartesi günü atv ekranlarında yayınlanan dizinin 28 Kasım Pazartesi günü ekrana gelen bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Bir Küçük Gün Işığı 13. Bölüm FULL İZLE - atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle konularını haberimizde derledik.

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Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 13. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 28 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak olan 13. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 13. BÖLÜM KONUSU

Elif sosyal hizmetler uzmanın ithamıyla şoke olur. Güneş'e asla zarar vermeyeceğini anlatmaya çalışırken hakkında araştırma yapılacağını öğrenir.

Dila, Elif'e zarar vermeyi başarmış daha fazlasını da yapmaya kararlıdır. Güneş'i kendi rızasıyla eve getirmeyi planlar. Bunun için biraz gözünü korkutması yeter de artar bile…

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Elif her yerde Güneş'i ararken Güneş'in konakta olduğunu öğrenir. Elif'in, Dila'nın açtığı davayı kazanma ihtimali düşüktür. Güneş'ten ayrılmayı hayal bile edemiyordur.

Fırat ise davanın iptali için kesin bir yol bulmuştur. Elif'e, Güneş'le ayrılmayacaklarına dair söz verir. Ancak Fırat'ın hiç hesaba katmadığı bir sürpriz onları bekliyordur.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).