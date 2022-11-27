Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı, 45. ve yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Yargı izleyicileri, dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yargı 45. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yargı'nın 45. bölümünde neler yaşandı? Yargı'nın 45. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yargı dizisinin 45. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 27 Kasım Pazar günü yeni ve 45. bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, Yargı 45. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 45. bölümü...

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YARGI 45. BÖLÜM KONUSU

İpin ucunu çeken Ceylin için sorularına cevap alma zamanıdır. Ancak tüm bu cevaplar Serdar vakasıyla uğraşan Ilgaz'ı da ilgilendirmektedir. Ailesi ve adalet arasında kalan Ceylin'i zor bir viraj beklemektedir.

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İşinde ve ilişkide dengeyi zar zor kuran başsavcı Pars'ın itibarı basına düşen "adliyede yasak aşk" haberi ile sarsılmak üzeredir, bunun için bir çözüm yolu bulmak üzeredir. Diğer taraftan da Arda olayı ile gerilen Derya-Ceylin ilişkisini dengede tutmak zorundadır.

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Geçmişinden gelen bir sır, yeni ofisinde eski güzel günlerini yakalamanın hayalindeki Yekta'yı alt üst edecektir. Davanın farklı taraflarından aynı sonuca hızla yürüyen Ilgaz ile Ceylin'in yolları bir kez daha kesişmek üzeredir. Her edindikleri bilgi sırtlarında büyük bir kambura dönüşecektir.

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