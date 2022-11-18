Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusu ile izleyicinin büyük beğenisini toplamayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. bölümü nefesleri kesti. Kızılcık Şerbeti dizisi için arama motorlarında Kızılcık Şerbeti 4. bölüm full izle, Show TV Kızılcık Şerbeti izle, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. bölümü...

Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusu ile izleyicinin büyük beğenisini toplamayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. bölümü nefesleri kesti. Kızılcık Şerbeti dizisi için arama motorlarında Kızılcık Şerbeti 4. bölüm full izle, Show TV Kızılcık Şerbeti izle, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. bölümü...



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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 4. BÖLÜM KONUSU

Olaylı düğün gecesinden sonra herkes normal hayatına dönmüştür. Ancak Pembe'nin evlilik geleneklerinin bir türlü son bulmaması Kıvılcım'ı zorlamakta, yine de kızı için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır.

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Çeyiz konusunda iki annenin yaklaşımı Doğa'nın üzülmesine yol açar.Nilay ve Doğa arasındaki gerginlik çok açık bir şekilde ortaya çıkacak, iki elti kozlarını paylaşacaktır. Kayhan'ın nişanlısının muhafazakar aileye hoş görünmek için türban takmış olması hem Kıvılcım'ı hem de kızlarını rahatsız etmiştir.

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Bu arada küçük kızı Çimen ile Ömer'in oğlu Metehan arasında yaşanacak tatsızlıklar, Kıvılcım ve Ömer'i bir araya getirecek, ikisi de birbirlerinden etkilendiğini anlayacak ancak renk vermeyeceklerdir.

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Düğünde yaptığı sürprizin muhafazakar aileyi kızdırdığından, Alev bu yanlış anlamayı düzeltmeye çalışacak, ancak bu iyi niyetli çabası ona çok daha pahalıya patlayacaktır.

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