📺 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18. bölüm İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm İZLE

Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, her perşembe olduğu gibi bu perşembe de saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Geçen haftadan beri meraklı bekleyiş içine giren seyirciler, Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in yeni bölümde neler yapacağını heyecan içinde bekliyordu. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18. yeni bölümüne dair detaylar...

Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, her perşembe olduğu gibi bu perşembe de saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in yeni bölümde neler yapacağını heyecan içinde bekliyordu. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18. yeni bölümüne dair detaylar...

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 18. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 18. BÖLÜM KONUSU

Songül ve Sadi ses kaydında ulaştıkları ipucuyla o tarihteki vergi rekortmenlerinin isimlerini araştırırken, laboranta saldıran motorcuyu bulmak için de iz sürmeye devam ederler.

Songül elde ettiği delil sayesinde Sadi ve Yaverle birlikte hemen harekete geçer ancak Songül içerdeki köstebeğin her an peşinde dolaştığının farkında değildir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 18. BÖLÜM İZLE

Ozan'ın kayıp haberi başta Zülfikar olmak üzere herkesi etkiler. Ozan'ın arama çalışmaları devam ederken Abbas öfkesine hakim olamaz. Sonunda çalan bir telefon Zülfikar ve Gülseren'i çok zor bir durumla karşı karşıya bırakır.

Kıvanç davet edildiği bir kongreye yalnız gitmek istemez ve Derya'yı davet eder. Kongre süreci ikilinin arasındaki duvarların yavaşça kalkmasını sağlarken Derya hayatıyla ilgili çok önemli bir karar alır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 18. BÖLÜM İZLE

Sevda'nın tamirhanede Araz ve ekibin konuştuklarını duyması Gizem ve Mert ilişkisinde büyük bir etki yaratır. Diğer taraftan Araz ve çetesinin Aylin için bir planı vardır.

Songül ve Sadi artık birbirlerine karşı olan duygularını daha fazla saklayamazken ikisini de kötü sürprizlerin beklediğiden habersizdirler.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 18. BÖLÜM İZLE