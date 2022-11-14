Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu Bir Küçük Gün Işığı dizisi, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Her Pazartesi günü atv ekranlarında yayınlanan dizinin 14 Kasım Pazartesi günü seyircisiyle buluşan bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Bir Küçük Gün Işığı 11. Bölüm FULL İZLE - atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle konularını haberimizde derledik.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

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Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 11. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 14 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelecek 11. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 11. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 11. BÖLÜM KONUSU

Ümran, Dila'nın bir kızı olduğunu öğrenmiştir. Mehveş, Güneş'in artık Dila'yla birlikte olacağını düşünüp heveslenirken Dila, Ümran'ın bu konuda ne yapacağını gergin bir şekilde izler. Ümran, Güneş konusunda ne yapacağına karar vermeye çalışırken Elif'le ilgili Fırat'a karşı kullanabileceği çok önemli bir bilgi edinir. Bu sırada Alper ve Fulya yeni bir ilişkiye yelken açar. Sude, Alper'in ilgisini yönlendirme gücünü kaybetmek istemez, Fulya'nın yoluna çıkar. Ümran, Fırat'ı, Elif'ten ayırmak için her şeyi göze almıştır. Elif'in, Dila'yı öğrenmesi artık an meselesidir.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın