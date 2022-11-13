Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisi, ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. 13 Kasım Pazar günü yayınlanacak yeni bölümü için heyecanla bekleyen izleyiciler, sevilen dizide bu hafta neler olacağını merak ediyor. İşte Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler'in son bölüm bilgileri...

TMC yapımın Show TV'de yayınladığı yeni dizi Güzel Günleri ikinci bölümüyle 13 Kasım Pazar akşamı ekranlara gelecek. Yönetmenliğini Osman Taşçı'nın üstlendiği ve sevilen konusunun yanı sıra usta oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Güzel Günler dizisinin 2. bölümü hakkında arama motorlarında araştırmalar da başladı. İŞte Güzel Günler 13 Kasım Pazar günü yayınlanacak yeni bölüm bilgileri...

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GÜZEL GÜNLER'DE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiği bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Mirası alabilmek için tek şart, eski nişanlısı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır.

GÜZEL GÜNLER 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ancak Selma ve Mihran, Selma'nın suçlandığı büyük bir yangından sonra ayrılmış, aradaki bütün köprüler atılmıştır.

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Çocukluk aşkının peşindeki Selma, İstanbul'da Mihran'ın kuzeni Atakan (Olgun Toker) ve Altan'a (Zeynep Çamcı) ulaşır.

GÜZEL GÜNLER 2. BÖLÜM FULL İZLE

Bu sırada Mihran'ın annesi Saliha (Seray Gözler), teyzesi Kıymet (Binnur Kaya), teyze kızı Füsun (Ecem Toker) büyük bir heyecanla Mihran'ın nişanı için son hazırlıkları tamamlamaktadır.

Selma'nın geldiği öğrenilince kıyamet kopar. Nişan gecesi herkesi hem üzecek, hem şaşırtacak, hem de güldürecek olaylar beklemektedir.

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.