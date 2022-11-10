📺 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm İZLE

Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, her perşembe olduğu gibi bu perşembe de saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Geçen haftadan beri meraklı bekleyiş içine giren seyirciler, Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in yeni bölümde neler yapacağını heyecan içinde bekliyordu. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. yeni bölümüne dair detaylar...

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 10 Kasım Perşembe saat 20.00'de, 17. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 17. bölümünde neler yaşandığını merak ediyordu. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 17. BÖLÜM KONUSU

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 16. Bölümünde; Yangından Sadi sayesinde kurtarılan Songül, Karabayır Hastanesi'ne getirilirken bu vakaya bakmak için görevlendirilen Derya zor bir gece geçirir. Songül'ün durumunu öğrenen Taylan ve Serdar da soluğu hastanede alır. Songül kahraman itfaiyecinin Sadi olduğunu gizlemek zorunda kalır. Araz'ın bilinci hala kapalıdır. Kardeşini kaybetme korkusu yaşayan Nevzat, Araz'ın yanına getirdiği kişiyle son şansını da denemek ister. Araz duyduğu sesle gözlerini açacak mıdır? Hastaneden yeni çıkan Songül'ün Ankara'dan aldığı bir telefon üzülmesine neden olur. Son görevini yapmak için Ankara'ya gitmesi gereken Songül, Sadi'yi yanına almak istemez. Sadi Payaslı, Songül'ü bu zor gününde yalnız bırakmayı kabul edecek midir? Kıvanç hastaneye alışma sürecini tamamladığını düşünürken işlerini yoluna koyan Sadi'nin geçmiş defterleri açarak karşısına çıkması ikili arasındaki dengeleri temelli değiştirecektir. Yangından Sadi sayesinde kurtarılan Songül, Karabayır Hastanesi'ne getirilirken bu vakaya bakmak için görevlendirilen Derya zor bir gece geçirir. Songül'ün durumunu öğrenen Taylan ve Serdar da soluğu hastanede alır. Songül kahraman itfaiyecinin Sadi olduğunu gizlemek zorunda kalır. Araz'ın bilinci hala kapalıdır. Kardeşini kaybetme korkusu yaşayan Nevzat, Araz'ın yanına getirdiği kişiyle son şansını da denemek ister. Araz duyduğu sesle gözlerini açacak mıdır? Hastaneden yeni çıkan Songül'ün Ankara'dan aldığı bir telefon üzülmesine neden olur. Son görevini yapmak için Ankara'ya gitmesi gereken Songül, Sadi'yi yanına almak istemez. Sadi Payaslı, Songül'ü bu zor gününde yalnız bırakmayı kabul edecek midir? Kıvanç hastaneye alışma sürecini tamamladığını düşünürken işlerini yoluna koyan Sadi'nin geçmiş defterleri açarak karşısına çıkması ikili arasındaki dengeleri temelli değiştirecektir.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 17. BÖLÜM İZLE