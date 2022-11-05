TRT ekranların yeni dizisi Yürek Çıkmazı, gerçek hayattan alıntılanan acıklı hikayesi ve efsane oyuncu kadrosuyla her salı akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Daha ilk fragmanıyla diziseverleri ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın başrol oyuncusu Mesut Akusta'nın kim olduğu da en çok araştırılanlar listesinde yerini aldı. Peki Yürek Çıkmazı Yılmaz - Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mesut Akusta boyu, kilosu, burcu ve tüm merak edilenler haberimizde...

Atike Hınçlıer'in aynı isimli kitabından uyarlanan, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisi için geri sayım devam ediyor. Her salı diziseverleri ekran başına kilitleyecek olan Yürek Çıkmazı'nın başrolü Mesut Akusta'nın başarılı performansını gören izleyiciler arama motorlarında Yürek Çıkmazı Yılmaz - Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mesut Akusta boyu, kilosu, burcu konularını araştırıyor. İşte detaylar...

MESUT AKUSTA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya gelen Mesut Akusta, 58 yaşındadır. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı.

Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı.

Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.

MESUT AKUSTA BURCU, BOYU VE KİLOSU

1.80 metre uzunluğundaki ve 76 kg ağırlığındaki Mesut Akusta'nın burcu balıktır.

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