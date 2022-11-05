Atike Hınçlıer'in aynı isimli kitabından uyarlanan, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisi için geri sayım devam ediyor. Her salı diziseverleri ekran başına kilitleyecek olan Yürek Çıkmazı'nın başrolü Mesut Akusta'nın başarılı performansını gören izleyiciler arama motorlarında Yürek Çıkmazı Yılmaz - Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mesut Akusta boyu, kilosu, burcu konularını araştırıyor. İşte detaylar...
MESUT AKUSTA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?
22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya gelen Mesut Akusta, 58 yaşındadır. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı.
Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı.
Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.
MESUT AKUSTA BURCU, BOYU VE KİLOSU
1.80 metre uzunluğundaki ve 76 kg ağırlığındaki Mesut Akusta'nın burcu balıktır.
OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER
- 1998 Her Şey Çok Güzel Olacak
- 2006 Cenneti Beklerken
- 2009 Umut
- 2012 Dağ
- 2013 Gitme Baba
- 2015 Kanlı Postal
- 2018 Börü
- 2019 7. Koğuştaki Mucize
- 2023 Demir Kadın: Neslican
- 1993 Son Söz Sevginin
- 1998 Deli Yürek
- 1998 Affet Bizi Hocam
- 2001 Vasiyet
- 2001 Güz Gülleri
- 2001 Benimle Evlenir misin?
- 2003 Kurşun Yarası
- 2004 Çocuklar Ne Olacak
- 2006-2007 Karagümrük Yanıyor
- 2007 Sessiz Fırtına
- 2008 İpsiz Recep
- 2009-2011 Ezel
- 2009-2011 Kurtlar Vadisi Pusu
- 2011 Ay Tutulması
- 2013-2016 Karagül
- 2016 Köroğlu
- 2017 Yıldızlar Şahidim
- 2017 Ölene Kadar
- 2017-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- 2018 Börü
- 2019 Yüzleşme
- 2020 Babil
- 2021-2022 Teşkilat Mete Yücesoy
- 2022- Yürek Çıkmazı