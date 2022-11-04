Geçtiğimiz hafta başlayan ve gerek oyuncu kadrosu gerekse konusu ile izleyicinin büyük beğenisini toplamayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin 2. bölümü nefesleri kesti. Kızılcık Şerbeti dizisi için arama motorlarında Kızılcık Şerbeti 2. bölüm full izle, Show TV Kızılcık Şerbeti izle, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kızılcık Şerbeti dizisinin 2. bölümü...



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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 2. BÖLÜM KONUSU

Doğa ise yeni hayatına alışma sürecinde zorlanmaktadır. Doğa'nın yaşadığı sağlık sorunu iki aileye bir araya getirecek, Pembe bunu fırsat bilerek ailelerin yakınlaşması için ortam yaratmaya çalışacaktır. Ancak bir araya gelinen ortamlarda yaşam ve düşünce farklılıkları iyice gün yüzüne çıkacaktır. Muhafazakar ailenin içinde tanıdığı Ömer ise Kıvılcım için bir muammadır. Hele ki onunla çok farklı bir ortamda karşılaştığında...

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