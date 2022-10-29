Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama konusunun yanı sıra deneyimli oyuncu kadrosuyla da takdir topladı. Dizinin takipçileri karakterlerin gerçek hayatta kim olduklarını araştırırken arama motorlarında üst sıralara tırmanan Kızılcık Şerbeti Kıvılcım - Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evrim Alasya boyu, kilosu, burcu nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik...

SHOW TV ekranlarında 28 Ekim 2022'de yayın hayatına başlayan ve her cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, ilk bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. İki uç noktada yaşayan insanların, birbirlerinin hayatına dahil olmaları sürecini anlatan ve gerçek bir hikayeden alıntı olan Kızılcık Şerbeti, konusunun yanı sıra başarılı oyuncu kadrosuyla da sıklıkla isminden söz ettirirken arama motorlarında Kızılcık Şerbeti Ömer - Barış Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Kılıç boyu, kilosu, burcu ne? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Barış Kılıç hayatı ve tüm merak edilenler....

EVRİM ALASYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

2 Ağustos 1979'da İzmir'de doğan 43 yaşındaki Evrim Alasya Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

EVRİM ALASYA BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1,68 m bpyundaki ve 57 kg ağırlığındaki Evrim Alasya'nın burcu aslandır.

KIZILCIK ŞERBETİ KIVILCIM KİMDİR?

Kıvılcım, hakim bir baba ve ev hanımı bir annenin büyük kızları olarak dünyaya gelir. Babası Kıvılcım'ın üniversiteden mezun olmasını göremeden vefat edince, ailenin tüm sorumluluğu Kıvılcım'a kalır. Kıvılcım'ın annesi Sönmez fedakâr bir kadın olmasına rağmen pek sevgini gösteremeyen dominant bir kadındır.

Çalışma hayatına, İstanbul'un en köklü ve iyi okullarından birinde lise müdürü olarak devam etmektedir. Meslek hayatındaki duruşu ve okuldaki disiplini sağlamasıyla nam salmıştır. Kıvılcım için hayat prensiplerden ibarettir. Oldukça düzenli, sistematik ve dakiktir. Kariyerinde yükseldikçe, mesleği onun kimliği olmuştur.

Dolayısıyla, evinde de bir öğretmen gibidir. Doğa ve Çimen adında iki kız çocuğu sahibi olmuştur. Eşi Koray, zaman içinde Kıvılcım'ın otoritesinin boyunduruğunda olmaktan sıkılır ve boşanırlar. Kıvılcım, kendisini ailesine ve öğrencilerine adarken, hayatını kariyerinde yükselmek üzerine planlar. Çocukları için istediği tek şey ise, iyi eğitim almaları ve çalışıp kariyer sahibi olmalarıdır.