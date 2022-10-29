atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 65. bölümüyle ekranlara gelecek. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 65. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 65. bölümünde neler yaşanacak? Kardeşlerim'in 65. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin 65. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, 65. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Merakla beklenen dizi yeni sezonunda da çeşitli heyecanlara ev sahipliği yaparken 29 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek olan 65. bölümünde neler yaşanacağı dizi hayranları tarafından merak ediliyordu. İşte Kardeşlerim'in 65. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 65. BÖLÜM KONUSU

Asiye'nin çaresizce aldığı karar, Ömer'i şoke ederken; Şengül ve Gönül arasındaki ipler iyice gerilir. Akif para kazanmak için bu sefer farklı bir yola başvururken, Ataman Koleji'nde bir proje ödevi için grup olan çocukların arasındaki gerginlik daha da büyür.

Nebahat ve Akif'in gün geçtikçe artan samimiyeti, Suzan'ın dikkatini çekerken, Tolga cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Okulda Ömer'le beraber bir ceza alan Sarp'ın son hamlesi ise, Ömer'i büyük bir dehşete düşürür.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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