Gelsin Hayat Bildiği Gibi 15. BÖLÜM İZLE - Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle - Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle

Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, her perşembe olduğu gibi bu perşembe de saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geldi. Geçen haftadan beri meraklı bekleyiş içine giren seyirciler, Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in yeni bölümde neler yapacağını heyecan içinde bekliyordu. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 15. yeni bölümüne dair detaylar...

Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, her perşembe olduğu gibi bu perşembe de saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in yeni bölümde neler yapacağını heyecan içinde bekliyordu. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 15. yeni bölümüne dair detaylar...

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 15. BÖLÜM İZLE

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 15. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Araz tamirhanede hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Kendinden saklanan gerçekleri öğrenen Araz, kafasındaki sorulara cevap almak için tek başına yola çıkar.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 15. BÖLÜM İZLE

Rıza'nın, kızını ve Gizem'i birbirinden uzak tutması Türkan'ın dikkatinden kaçmaz. Rıza'nın karşısına çıkan Türkan duyduklarından sonra Gizem ve Mert ilişkisi için Rıza'ya büyük bir yalan söyler. Gizem annesinin söylediği bu yalanı Mert'ten saklamayı başarabilecek midir?

Melek her şeyin yoluna girdiğini düşünürken annesiyle yaşadığı tartışmada duyduğu sözler genç kızı hayal kırıklığına uğratır. Aylin, Canlar'da kalmaya devam ederken Oğuz'un ziyaretiyle birlikte ayrı ev konusu tekrar gündeme gelir. Oğuz bu isteği reddedince Aylin için Karabayır da yardımlaşma vakti gelir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 15. BÖLÜM İZLE

Aysel Hoca'nın bir hediyesi Songül'ü kıskançlık krizine sokar. Sadi'nin geçmişiyle ilgili söylediği söze takılan Songül ise eşi için bir sürpriz hazırlarken gecenin sonunda asıl sürprizin onu beklediğinden habersizdir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 15. BÖLÜM İZLE