TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayarak birçok kişinin en sevdiği diziler arasında ilk sıraya yükselen Balkan Ninnisi, 17. bölümüyle seyircisi ile buluştu. 27 Ekim Perşembe günü yayınlanan yeni bölüm hakkında arama motorlarında araştırma yapan diziseverler için Balkan Ninnisi yeni bölümü tek parça haberimizde...

TRT 1'in en sevilen dizilerinden olan Balkan Ninnisi, yeni gününde ekranlara geldi. Farklı milletlerin dostluğunu çeşitli entrikalarla derleyerek anlatan ve seyircileri ekran başına kilitleyen Balkan Ninnisi'nin 27 Ekim Perşembe günü ekrana gelen yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler için Balkan Ninnisi 17. yeni ve son bölüm detayları haberimizde...

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 17. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 17. BÖLÜM ÖZETİ

Nina'nın dönmesine sevinen Süleyman'ın sevinci uzun sürmez. Eski düşmanları herkesin umudunu kana bular. Daniel'in vurulmasıyla Jovanka da hayata küser. Konaktaki herkes Elena ve ailesinin yaralarını sarmak için elinden geleni yapar.

Ertan, Jovanka'yı kaybetme korkusuna kapılır, onu hayata döndürmek için babasından ona yadigâr kalacak bir şeyler bularak Jovanka'yı hayata döndürmeyi, acılarını hafifletmeyi başarır.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 17. BÖLÜM İZLE

Yalnız kalan Elena'yı teselli etmek isteyen Süleyman, Elena ve Nina'yı barıştırmak için büyük bir yalan söyler. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla ortalık yine karışacaktır...

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 17. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 17. BÖLÜM İZLE