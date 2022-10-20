atv ekranlarının yeni sezon dizisi aldatmak, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. 20 Ekim Perşembe günü 5. bölümüyle ekranlara gelecek dizinin konusunu merak eden seyirciler, 5. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 5. bölüm full HD...

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. 20 Ekim Perşembe günü 5. bölümüyle ekranlara gelen dizinin konusunu merak eden seyirciler, 5. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 5. bölüm full Hd ve tüm ayrıntılar...

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 5. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 5. BÖLÜM KONUSU

Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verilmesi, Güzide'nin evine bir ateş daha düşmesine sebep olur. Tim'in ailesi, tüm nüfuzunu kullanarak Oylum'un masumiyetinin kanıtlarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

Ozan, yediği vurgundan sonra bir çıkış yolu aramakta, türlü bahanelerle Oltan'ın parasını kaybettiğini saklamaya çalışmaktadır. Oltan durumu sezerken Ozan'ın pervasız hamleleri, girdiği bataklığa çırpındıkça daha çok saplanmasına sebep olacaktır.

Yeşim'in gözünü yeniden boyamayı başaran Tarık, Güzide'yi kritik bir seçim yapmak zorunda bırakacaktır. Bir hakim olarak her konuda adalet yargısına çok güvenen Güzide, söz konusu ailesi olduğunda soğukkanlı davranabilecek midir?

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 5. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel.

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ALDATMAK 3. BÖLÜM İZLE