TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayarak birçok kişinin en sevdiği diziler arasında ilk sıraya yükselen Balkan Ninnisi, 16. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 20 Ekim Perşembe günü yayınlanan yeni bölüm hakkında arama motorlarında araştırma yapan diziseverler için Balkan Ninnisi yeni bölümü tek parça haberimizde...

TRT 1'in en sevilen dizilerinden olan Balkan Ninnisi, yeni gününde ekranlara gelmeye devam ediyor. Farklı milletlerin dostluğunu çeşitli entrikalarla derleyerek anlatan ve seyircileri ekran başına kilitleyen Balkan Ninnisi'nin 20 Ekim Perşembe günü ekrana gelecek yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler için Balkan Ninnisi 16. yeni ve son bölüm detayları haberimizde...

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 16. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 16. BÖLÜM ÖZETİ

Ertan ve Jovanka, tüm geçmiş acılara rağmen aşklarından vazgeçmez. Nina'yla Süleyman'ın buluşacağı yere giderler. Tüm acılar unutulsun, geçmiş defterler kapansın, aşk kazansın isterler. Bu sefer Süleyman da geçmişi unutmakta kararlıdır.

Onun tek istediği Nina'yı görebilmek onunla konuşabilmektir. Süleyman bu hayalleri kurarken, Nina'nın döndüğünü öğrenen Darko, rahat durmayacak, onların kavuşmasına izin vermeyecektir. Sadece Süleyman'ın değil tüm konak halkının hayallerini de yerle bir edecektir…

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 16. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 16. BÖLÜM İZLE