Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den kiraladığı Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin ayrıldıklarını açıklayan eşi ve menajeri olan Wanda Nara, ülkesi Arjantin basınına Icardi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Icardi'nin Galatasaray'a transferinde en önemli rolün kendisine ait olduğunu söyleyen Wanda Nara, "Transfer süreçlerinde bazen aracılar oluyor ancak Mauro'nun Türkiye'ye transferinde tek temsilci bendim. Sadece ben. Benim hakkımda istediklerini söyleyebilirler ancak Avrupa'daki faturalarım belli, işimde her zaman en iyisini yaparım." dedi.

Galatasaray'a transfer olan Icardi'nin kötü bir durumda olduğuna katılmadığını söyleyen Nara, "Sezon başında, yeni bir takıma ve maceraya yelken açmak istiyordu. Mauro'nun önceliği futbol oynayabilmek ve şu anda gittiği takımla ayrıldığı takım arasında çok da büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı. Icardi'nin kariyeri için her şeyi yaptığını söyleyen Wanda Nara, "Mauro için bir tek kramponları giyip sahaya çıkmadığım kaldı. Benim işim ona bulabileceği en iyi sözleşmeyi bulmak ve şu anda Arjantin Milli Takımı'ndaki oyuncuların yarısından daha iyi bir sözleşmeye sahip. Tekrar söylüyorum; Mauro eskisi gibi harika bir golcü olabilir ancak her şey ona bağlı. Ben onun için evrak işleriyle uğraşıyorum, onun da sahada uğraşması gerek." sözlerini sarf etti.

Sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da henüz çok fazla forma şansı bulamayan Mauro Icardi, çıktığı 2 resmi maçta da gol katkısı yapamadı.