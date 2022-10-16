📺Yargı 39. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı, 39. ve yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yargı 38. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yargı'nın 38. bölümünde neler yaşandı? Yargı'nın 39. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yargı dizisinin 39. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Yargı, yeni sezonda da izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecanın dorukta olduğu son bölümünün ardından 39. bölümü merakla bekleyen diziseverler arama motorlarında araştırmaya yapıyor. İşte Yargı 39. son ve yeni bölüm...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 39. BÖLÜM İZLE

YARGI 39. BÖLÜM KONUSU

Ceylin kuyu katilinin hedefi olmuştur. Kendini kaçırılan diğer insanlarla aynı yerde bulur. Ilgaz'ın ise henüz bundan haberi yoktur. Katilin bir açığını yakalamak için deli gibi çırpınan Ilgaz, Ceylin'i kaybetme korkusu yüzünden büyük bir yıkıma uğrar.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 39. BÖLÜM İZLE

Ceylin'in bulunması için herkes canla başla çalışırken, Ilgaz bu çabanın binlerce katını göstermeye hazırdır… O da Pars gibi can evinden vurulmuştur, vakada çok hızlı yol almak zorundadır. Bu yolda en sevdiklerini bile karşısına almaktan çekinmeyecektir.

Başsavcı Pars kardeşinin katilini bir an önce bulmak için çıktığı yolda kendisini karanlık bir yolda bulmuştur. Onun bu savruluşunu çok net gören Ilgaz, Eren ve Derya, Pars'ın acısını sakinlikle dizginleyebilecek midir?

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 39. BÖLÜM İZLE

Yeni "hedef ailenin" nasıl ve neden seçildiği gün yüzüne çıkarken, başta Ceylin olmak üzere içeriye kapatılan herkes katilin psikolojik, manipülatif oyunları ile mücadele etmek zorundadır. Hepsinin aklında aynı soru vardır: Neden biz ve katil bizden ne istiyor?

Ceylin'in bulunması için herkes canla başla çalışırken, Ilgaz bu çabanın binlerce katını göstermeye hazırdır… O da Pars gibi can evinden vurulmuştur, vakada çok hızlı yol almak zorundadır. Bu yolda en sevdiklerini bile karşısına almaktan çekinmeyecektir.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 39. BÖLÜM İZLE