Haberler Magazin Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekildi? 15 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekildi? 15 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '15 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 15 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiye ne kadar? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...