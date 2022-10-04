TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Balkan Ninnisi 14. bölümü ile ekranlara geldi. Merakla beklenen yeni bölümde dizinin hayranları arama motorlarında, "Balkan Ninnisi yeni bölüm İZLE, Balkan Ninnisi 14. bölüm canlı izle, Balkan Ninnisi son bölüm izle" gibi araştırmaları yapıyor. İşte Balkan Ninnisi dizisinin son bölümüne ait detaylar...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 4 Ekim Salı günü ekranlara geldi. Balkan Ninnisi 14. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 14. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 14. BÖLÜM ÖZETİ

Konakta nişan heyecanı kısa sürer. Jovanka'nın sakladığı sırrı öğrenen Ertan, aralarındaki büyük aşka nokta koymaya karar verir. Makedon ailenin konaktan gitmesi herkeste büyük şaşkınlık uyandırır, geçmiş biraz daha gün yüzüne çıkar. Öte yandan eski sırlarla darmadağın olan Süleyman, Nina'nın ve geçmişinin peşine düşer. Nina'nın gölgesi bile Süleyman'ın aklını başından alır. Süleyman yaşanan her şeye rağmen, Nina'ya ulaşmak için Elena'nın evine kadar gider. Pavel'in, Ertan'a karşı yaptığı planları başarılı olmuştur. Bu arada Ertan da boş durmayacak Pavel'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için planlarını ortaya koyacaktır.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 14. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 14. BÖLÜM İZLE