TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan doruktaydı. Kasaba Doktoru 30 Eylül Cuma günü ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 18. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 18. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 18. BÖLÜM KONUSU

Leyla ve Ömer'in evlilik haberini duyan Uluçınar çalışanlarını tatlı bir telaş alır. Herkes yaşanan kötü olayları geride bırakıp iki genci mutlu günlerinde yalnız bırakmamak için çabalamaktadır. Bu heyecanın dışında kalmak, Leyla ve Ömer ile arası bozuk olan Yalçın'ı rahatsız eder ve Hakan'ı bitirmek için iyice bilenmesine neden olur. Hastaneye gelen tartışmalı bir vaka; Hakan, Yalçın ve Neslihan'ı karşı karşıya getirir ve Uluçınar'da çatlak seslerin çıkmasına sebep olur. Mediha'nın durumunun kötüye gitmektedir. Leyla'nın yaşadığı vicdan azabını saklamaya çalıştığını anlayan Hakan ona yol gösterir. Hakan ile Mine ile boşanma süreci devam etmektedir. Hakan yaptığı bir hamle ile Mine'yi etkilemeyi başarır fakat artık bu ilişkiyi onarmak hiç de kolay değildir. Düğünde yaşanan acı bir durum olayların seyrini değiştirmek için fitili ateşler.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 18. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 18. BÖLÜM İZLE