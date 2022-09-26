Geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın hayatına dair bilgileri merak konusu oldu. Aslıhan Doğan Turan ile ilgili bilgileri merak eden vatandaşlar, arama motorlarında "Aslıhan Doğan Turan kimdir?", "Aslıhan Doğan Turan kaç yaşında?", "Aslıhan Doğan Turan nereli?" ve Aslıhan Doğan Turan'ın boyu kaç?" gibi soruları arama motorlarında araştırıyor. Peki, Aslıhan Doğan Turan kimdir? İşte Aslıhan Doğan Turan ile ilgili tüm bilgiler...

Kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımların formasını giyen Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren Aslıhan Turan, son dönemlerin en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. Özellikle YouTube üzerinden yayınladığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine kazanan Aslıhan Turan ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Aslıhan Turan kimdir?, Aslıhan Turan kaç yaşında? Aslıhan Turan'ın boyu kaç? Aslıhan Turan nereli? Aslıhan Turan ile ilgili bilgiler haberimizde...

ASLIHAN DOĞAN TURAN KİMDİR?

Aslıhan Doğan Turan, 4 Aralık 1985'te dünyaya geldi. Aslıhan Doğan Turan 1.60 boyundadır. İş insanı Sabri Doğan ve modacı Güler Doğan'ın kızı olan Aslıhan Doğan Turan, Işık Lisesi'nde okuduktan sonra Drexel Üniversitesi ve University of Westminster Cavendish Campus'te öğrenim gördü. Aslıhan Doğan Turan, 2018 yılında eski futbolcu Arda Turan ile evlendi. Aslıhan Turan'ın Arda Turan ile olan evliliğinden Hamza Arda ve Asil Aslan adını verdiklerini iki çocukları dünyaya geldi.