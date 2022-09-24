Gönül Dağı 69. BÖLÜM İZLE - Gönül Dağı son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı 24 Eylül Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 69. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri; Gönül Dağı 69. Bölümü...

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GÖNÜL DAĞI 69. BÖLÜM KONUSU

Muammer'in açtığı dava, Kaya Ailesi'nde küslüğe sebebiyet vermiştir. Ciritçi Abdullah, buna engel olmak için Muammer'in kapısını çalar ve davayı geri çekmesini söyler. Muammer'in buna cevabı ne olacaktır? Cemile yaşadığı talihsiz olayı Veysel'den gizlemek istese de başarılı olamaz. Dişçi Musa üzerinden her şeyi öğrenen Veysel öfkesine yenilecek midir?

Ramazan ve Asuman balayına gitmişlerdir. Ramazan'ın askerlik arkadaşının ayarladığı otelde Ramazan ve Asuman'ı ne gibi olaylar beklemektedir? Günşıl'a bir tiyatro yarışması teklifi gelir. Eğer kazanırsa büyük şehirde tiyatro eğitimi almaya gidecektir. Günşıl bu fırsatı değerlendirmek ister ve kolları sıvar. Sonunda başarılı olabilecek midir?

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GÖNÜL DAĞI 69. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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