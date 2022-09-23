TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Kasaba Doktoru, 17. bölümüyle ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kasaba Doktoru yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kasaba Doktoru'nun 17. bölümünde neler yaşanacak? Kasaba Doktoru'nun 17. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kasaba Doktoru dizisinin 17. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 23 Eylül Cuma günü ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 17. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 16. BÖLÜM KONUSU

Ömer, Mediha'nın tedavisi hakkındaki sırrı öğrendiği için Yalçın'a öfkelidir. Bu öfke onu geçmişte yaptığı hatayı tekrarlamaya sürükler. Leyla, Erol'un uyandığı haberini verir. Bu herkes için yeni bir devrin başlangıcı olacaktır. Erol düzeni tekrar sağlamak için Yalçın ve Ömer'i tıbbi kurula gönderir ve Uluçınar'ın açılacağını müjdeler. Yalçın, kendisini kurulda aklamak için bir plan yaparken Neslihan, yıllardır görüşmediği babasından Uluçınar'da alınacak kararlar için tam yetki ister.

Kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Mine, Hakan'ın tüm ısrarlarına rağmen Uluçınar'a gelmek istemez. Leyla ve Ömer ilişkilerini bir sonraki boyuta taşır fakat Mediha ile ilgili sakladıkları Leyla'nın içini kemirmeye devam etmektedir. Hakan hem Mediha'nın tedavisi hem kurul için Ömer'e tam destek vermektedir. Hesapta olmayan bir durum kurulun tüm seyrini değiştirir.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM İZLE