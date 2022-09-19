📺 Bir Küçük Gün Işığı 3. Bölüm FULL İZLE - atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu Bir Küçük Gün Işığı dizisi, ilk bölümünden itibaren seyircilerin ilgisini kazandı. Her Pazartesi günü atv ekranlarında yayınlanan dizi hakkında arama motorlarında araştırılan Bir Küçük Gün Işığı 3. Bölüm FULL İZLE - atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle konularını haberimizde derledik.

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atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 3. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin 19 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 3. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 3. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 3. BÖLÜM KONUSU

Ümran, Dila'nın sırrının peşinde düşerken Dila, Sude'yle beraber planını yürütmek için harekete geçer. Elif, Fırat'ın iş teklifini kabul eder. Fırat, Elif'i tanımaya başladıkça ona hayran olmaya başlar. Mehveş, Dila'yı, Güneş'i yanına alması konusunda cesaretlendirir. Dila tehlikeli hamleler yapar. Elif hayatındaki tüm zorluklara direnip yeniden başlamaya çalışırken Güneş'i koruyabilecek midir?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 3. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 3. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın