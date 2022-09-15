Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Camdaki Kız, 48. bölümüyle ekranlara geldi. Camdaki Kız izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Camdaki Kız 48. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız 48. bölümünde neler yaşanacak? Camdaki Kız'ın 48. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Camdaki Kız dizisinin 48. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 48. bölümü, 15 Eylül Perşembe günü ekranlara geldi.

Camdaki Kız 48. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 48. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 48. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Alp'le kavga ettiği için hapishanede olan Sedat'ı ziyarete giden Nalan; düğün gecesinde Hayri ile arasında olanlardan dolayı suçluluk hissetmektedir. Sedat'ın cezasını çekmesini isteyen Rafet, Gülcihan'la da ipleri koparmak üzeredir.

Yaşadıklarından dolayı azap içinde olan Muzo, kendisini yine odasına hapsetmiştir. Nalan'la iletişim kurma yolları arayan Hayri ise Nalan'ın kendisini öpmesinin mutluluğu içindedir. Nalan'ın odasında bulduğu gizemli not ise Hayri ile arasında olanları bilenlerin sadece ikisi olmadığını gösterir.

Camdaki Kız 48. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 48. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE